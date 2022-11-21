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Сервисные центры МВД будут работать по новому графику

Киев • УНН

 • 343101 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. С 22 ноября сервисные центры МВД переходят на новый график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Цитата

"Со вторника, 22 ноября, сервисные центры МВД переходят на другой рабочий график. Эти изменения сделаны для того, чтобы у каждого украинца был доступ к государственным услугам", – говорится в сообщении.

Детали 

Сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно, воскресенье и понедельник – выходной.

Часы приема:

• в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;

• в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.

Граждан в сервисных центрах МВД принимают:

• по предварительной записи онлайн;

• в порядке "живой" очереди, которая регулируется талонами из терминала в сервисном центре МВД.

В региональных и главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным:

• понедельник-четверг с 09:00 до 18:00;

• пятница – 09:00 до 16:45. 

Напомним

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