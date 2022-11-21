Сервисные центры МВД будут работать по новому графику

Цитата

"Со вторника, 22 ноября, сервисные центры МВД переходят на другой рабочий график. Эти изменения сделаны для того, чтобы у каждого украинца был доступ к государственным услугам", – говорится в сообщении.

Детали

Сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно, воскресенье и понедельник – выходной.

Часы приема:

• в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;

• в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.

Граждан в сервисных центрах МВД принимают:

• по предварительной записи онлайн;

• в порядке "живой" очереди, которая регулируется талонами из терминала в сервисном центре МВД.

В региональных и главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным:

• понедельник-четверг с 09:00 до 18:00;

• пятница – 09:00 до 16:45.

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