Сервисные центры МВД будут работать по новому графику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С 22 ноября сервисные центры МВД переходят на новый график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
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"Со вторника, 22 ноября, сервисные центры МВД переходят на другой рабочий график. Эти изменения сделаны для того, чтобы у каждого украинца был доступ к государственным услугам", – говорится в сообщении.
Детали
Сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно, воскресенье и понедельник – выходной.
Часы приема:
• в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;
• в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.
Граждан в сервисных центрах МВД принимают:
• по предварительной записи онлайн;
• в порядке "живой" очереди, которая регулируется талонами из терминала в сервисном центре МВД.
В региональных и главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным:
• понедельник-четверг с 09:00 до 18:00;
• пятница – 09:00 до 16:45.
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