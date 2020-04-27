Сервіси для безробітних відтепер на порталі "Дія"

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.