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Сервіси для безробітних відтепер на порталі "Дія"

Сервіси для безробітних відтепер на порталі "Дія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.

"Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю. Відповідне рішення ухвалено Урядом 24 квітня через постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для отримання послуги необхідно лише 3 кроки:

1. Авторизуватись у кабінеті користувача на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

2. Заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

3. Отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття/або сповіщення про необхідність доопрацювання/або аргументована відмова.

"На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, уряд працює над створенням нових робочих місць, необхідних після завершення карантину.

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