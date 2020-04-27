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Услуги для безработных отныне на портале "Дия"

Услуги для безработных отныне на портале "Дия"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. На онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

"Отныне на онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице. Соответствующее решение принято правительством 24 апреля из-за постановления "О реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для получения услуги необходимо лишь 3 шага:

1. Авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дия" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

2. Заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

3. Получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

"На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы", - отмечается в сообщении.

Напомним, правительство работает над созданием новых рабочих мест, необходимых после завершения карантина.

Украинские Национальные Новости

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