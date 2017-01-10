Сервіс відтворення музики запропонував Б.Обамі стати "президентом плей-листів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сервіс відтворення музики Spotify запропонував Бараку Обамі роботу, після того, як 20 січня він покине пост президента США, передає УНН із посиланням на ВВС.
На сайті Spotify з'явилася нова вакансія President of Playlists. В оголошенні зазначили, що претендент відстежуватиме складання плей-листів, контролюватиме роботу офісів сервісу, у понад 60 країнах.
Серед завдань, який повинен виконувати "президент плей-листів", є забезпечення світового лідерства, пошук нових ідей. Як варіант - долучення до плей-листу звернення до нації у зв'язку із законодавством про охорону здоров'я.
Серед вимог до кандидата є "щонайменш, як восьмирічний досвід управління шанованою нацією" і наявність Нобелівської премії миру.
Ім'я Б.Обами в оголошенні не називають. Реформа охорони здоров'я, яку провели під час його президентства, неофіційно називається "Обамакер". Крім того, аби переконатися, що адресат побачив пропозицію, співзасновник і виконавчий директор Spotify Даніель Ек написав пану Обамі твіт.
Чинний президент США поки не відповів, пише AP.
Б.Обама під час свого президентства опублікував свій річний плей-лист на Spotify. У 2016 році в ньому виявилися композиції Симона, Стінга, Бейонсе, Боба Марлі і Джей-Зі.