Сервіс відтворення музики запропонував Б.Обамі стати "президентом плей-листів"

На сайті Spotify з'явилася нова вакансія President of Playlists. В оголошенні зазначили, що претендент відстежуватиме складання плей-листів, контролюватиме роботу офісів сервісу, у понад 60 країнах.

Серед завдань, який повинен виконувати "президент плей-листів", є забезпечення світового лідерства, пошук нових ідей. Як варіант - долучення до плей-листу звернення до нації у зв'язку із законодавством про охорону здоров'я.

Серед вимог до кандидата є "щонайменш, як восьмирічний досвід управління шанованою нацією" і наявність Нобелівської премії миру.

Ім'я Б.Обами в оголошенні не називають. Реформа охорони здоров'я, яку провели під час його президентства, неофіційно називається "Обамакер". Крім того, аби переконатися, що адресат побачив пропозицію, співзасновник і виконавчий директор Spotify Даніель Ек написав пану Обамі твіт.

Чинний президент США поки не відповів, пише AP.

Б.Обама під час свого президентства опублікував свій річний плей-лист на Spotify. У 2016 році в ньому виявилися композиції Симона, Стінга, Бейонсе, Боба Марлі і Джей-Зі.