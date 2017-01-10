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Сервис воспроизведения музыки предложил Б.Обаме стать "президентом плей-листов

Сервис воспроизведения музыки предложил Б.Обаме стать "президентом плей-листов

Киев • УНН

 • 5899 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Сервис воспроизведения музыки Spotify предложил Бараку Обаме работу, после того, как 20 января он покинет пост президента США, передает УНН со ссылкой на ВВС .

На сайте Spotify появилась новая вакансия President of Playlists. В объявлении отметили, что претендент будет отслеживать составления плей-листов, контролировать работу офисов сервиса, в более чем 60 странах.

Среди задач, который должен выполнять "президент плей-листов", является обеспечение мирового лидерства, поиск новых идей. Как вариант - приобщение к плей-листу обращение к нации в связи с законодательством о здравоохранении.

Среди требований к кандидату является " как минимум,  восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира.

Имя Б.Обамы в объявлении не называют. Реформа здравоохранения, которую провели во время его президентства, неофициально называется "Обамакер". Кроме того, чтобы убедиться, что адресат увидел предложение, соучредитель и исполнительный директор Spotify Даниэль Эк написал господину Обаме твит.

Действующий президент США пока не ответил, пишет AP.

Б.Обама во время своего президентства опубликовал свой годовой плей-лист на Spotify. В 2016 году в нем оказались композиции Симона, Стинга, Бейонсе, Боба Марли и Джей-Зи.

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