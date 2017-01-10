Сервис воспроизведения музыки предложил Б.Обаме стать "президентом плей-листов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сервис воспроизведения музыки Spotify предложил Бараку Обаме работу, после того, как 20 января он покинет пост президента США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
На сайте Spotify появилась новая вакансия President of Playlists. В объявлении отметили, что претендент будет отслеживать составления плей-листов, контролировать работу офисов сервиса, в более чем 60 странах.
Среди задач, который должен выполнять "президент плей-листов", является обеспечение мирового лидерства, поиск новых идей. Как вариант - приобщение к плей-листу обращение к нации в связи с законодательством о здравоохранении.
Среди требований к кандидату является " как минимум, восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира.
Имя Б.Обамы в объявлении не называют. Реформа здравоохранения, которую провели во время его президентства, неофициально называется "Обамакер". Кроме того, чтобы убедиться, что адресат увидел предложение, соучредитель и исполнительный директор Spotify Даниэль Эк написал господину Обаме твит.
Действующий президент США пока не ответил, пишет AP.
Б.Обама во время своего президентства опубликовал свой годовой плей-лист на Spotify. В 2016 году в нем оказались композиции Симона, Стинга, Бейонсе, Боба Марли и Джей-Зи.