Сервіс із видачі закордонних паспортів відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Паспортні центри Державної міграційної служби відновили роботу після вчорашніх технічних проблем, передає УНН з посиланням на сайт ДП "Документ".
“Роботу каналів зв’язку відновлено. Усі центри "Паспортний сервіс“ працюють в штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 6 квітня сайт державної компанії "Документ" працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
Тим часом, прес-секретар мережі обслуговування ДП "Документ" Володимир Поліщук заявив, що збої в роботі паспортних центрів з видачі біометричних паспортів для поїздок за кордон можуть бути пов'язані з перевірками, які Служба безпеки України проводила в телекомунікаційних компаніях і можливим вилученням серверів.