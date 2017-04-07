Сервіс із видачі закордонних паспортів відновив роботу

“Роботу каналів зв’язку відновлено. Усі центри "Паспортний сервіс“ працюють в штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 6 квітня сайт державної компанії "Документ" працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Тим часом, прес-секретар мережі обслуговування ДП "Документ" Володимир Поліщук заявив, що збої в роботі паспортних центрів з видачі біометричних паспортів для поїздок за кордон можуть бути пов'язані з перевірками, які Служба безпеки України проводила в телекомунікаційних компаніях і можливим вилученням серверів.