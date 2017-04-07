Сервис по выдаче загранпаспортов возобновил работу

“Работу каналов связи восстановлено. Все центры "Паспортный сервис“ работают в штатном режиме”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 6 апреля сайт государственной компании “Документ” работал со сбоями, после решения Европарламента о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Между тем, пресс-секретарь сети обслуживания ГП “Документ” Владимир Полищук заявил, что сбои в работе паспортных центров по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу могут быть связаны с проверками, которые Служба безопасности Украины проводила в телекоммуникационных компаниях и возможным изъятием серверов.