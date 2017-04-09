Сервіс видачі закордонних паспортів припинив оформлення документів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сайт державної компанії "Документ" припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.
“З технічних причин в усіх центрах „Паспортний сервіс“ оформлення та видача закордонних паспортів і ID-карток не здійснюється. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті або можете залишити свій e-mail у формі нижче і ми повідомимо Вас про відновлення роботи!Просимо вибачення за тимчасові незручності”, — йдеться в повідомленні.
При цьому, на сайті зазначається, що закордонні паспорти та ID-картки можливо оформити в територіальних підрозділах ДМС України.
Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
Як повідомляв УНН, 6 квітня сайт державної компанії “Документ” працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.