Сервіс видачі закордонних паспортів припинив оформлення документів

“З технічних причин в усіх центрах „Паспортний сервіс“ оформлення та видача закордонних паспортів і ID-карток не здійснюється. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті або можете залишити свій e-mail у формі нижче і ми повідомимо Вас про відновлення роботи!Просимо вибачення за тимчасові незручності”, — йдеться в повідомленні.

При цьому, на сайті зазначається, що закордонні паспорти та ID-картки можливо оформити в територіальних підрозділах ДМС України.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Як повідомляв УНН, 6 квітня сайт державної компанії “Документ” працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.