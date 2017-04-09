Сервис выдачи загранпаспортов прекратил оформление документов

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится. О возобновлении работы будет сообщено на сайте или можете оставить свой e-mail в форме ниже и мы сообщим Вам о возобновлении работы Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

При этом, на сайте отмечается, что зарубежные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГТС Украины.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Как сообщал УНН, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями, после решения Европарламента о предоставлении Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.