Сертифікацію пройшли 900 вчителів початкових класів: мають право на надбавку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні цього року 902 вчителі початкових класів успішно подолали всі етапи сертифікації. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
“У 2019 році в Україні розпочався пілотний проект із сертифікації педагогічних працівників..., проект буде тривати до 2021 року. На сьогодні в Україні сертифікація вчителів передбачає оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного оцінювання. У 2020 році для участі у добровільній сертифікації зареєструвалося 1591 особа, за квотою їх було 2 тисячі. Вчитель початкових класів має можливість пройти цю сертифікацію і мав можливість за трьома етапами. У першому етапі у незалежному тестуванні взяло участь 1552 особи, 1045 з яких успішно його подолали”, — зазначив він.
За його словами, наступний етап — етап самооцінювання.
“За його результатами до участі у третьому етапі, тобто у вивченні практичного досвіду роботи учасників сертифікації було допущено 1040 учасників. Третій етап відбувався упродовж з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року. Для організації третього етапу Державною службою якості освіти було відібрано та підготовлено 1132 експерти, які мали статус незалежності і більшість з яких брали участь у сертифікації 2019 року у якості експерта або учасника... В цьому році, згідно з рішенням комісії Державної служби якості освіти, визначено, що пороговий бал склав 72 бали. За підсумками 902 вчителі початкових класів успішно подолали всі етапи сертифікації 2020 року”, — додав Шкарлет.
За його словами, педагоги, які успішно подолали добровільну сертифікацію, мають можливість отримати 20% надбавки до заробітної плати.
“Крім того, успішне проходження сертифікації зараховується також як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання”, — підсумував він.
Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки розробили проект нового професійного стандарту вчителя початкових класів та вчителів закладів загальної середньої освіти.