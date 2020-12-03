Сертифікацію пройшли 900 вчителів початкових класів: мають право на надбавку

“У 2019 році в Україні розпочався пілотний проект із сертифікації педагогічних працівників..., проект буде тривати до 2021 року. На сьогодні в Україні сертифікація вчителів передбачає оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного оцінювання. У 2020 році для участі у добровільній сертифікації зареєструвалося 1591 особа, за квотою їх було 2 тисячі. Вчитель початкових класів має можливість пройти цю сертифікацію і мав можливість за трьома етапами. У першому етапі у незалежному тестуванні взяло участь 1552 особи, 1045 з яких успішно його подолали”, — зазначив він.

За його словами, наступний етап — етап самооцінювання.

“За його результатами до участі у третьому етапі, тобто у вивченні практичного досвіду роботи учасників сертифікації було допущено 1040 учасників. Третій етап відбувався упродовж з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року. Для організації третього етапу Державною службою якості освіти було відібрано та підготовлено 1132 експерти, які мали статус незалежності і більшість з яких брали участь у сертифікації 2019 року у якості експерта або учасника... В цьому році, згідно з рішенням комісії Державної служби якості освіти, визначено, що пороговий бал склав 72 бали. За підсумками 902 вчителі початкових класів успішно подолали всі етапи сертифікації 2020 року”, — додав Шкарлет.

За його словами, педагоги, які успішно подолали добровільну сертифікацію, мають можливість отримати 20% надбавки до заробітної плати.

“Крім того, успішне проходження сертифікації зараховується також як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання”, — підсумував він.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки розробили проект нового професійного стандарту вчителя початкових класів та вчителів закладів загальної середньої освіти.