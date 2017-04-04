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Сертифікати на сотні кілограмів золота Ю.Болотського у справі “Агрейну” залишено під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Апеляційний суд міста Києва залишив під арештом майно підозрюваного у шахрайстві службовця агрохолдингу “Агрейн” Юрія Болотського, передає УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.

“Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 грудня 2016 року.... залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 — залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає”, — йдеться в ухвалі суду.

За інформацією УНН, йдеться саме про підозрюваного Ю.Болотського.

За версією слідства, йому інкримінується причетність до реалізації схем, внаслідок яких шляхом обману і зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб у потерпілих було відчужено майно в особливо великих розмірах.

Тож, у рішенні суду йдеться про те, що суд залишив під арештом банківські сертифікати, в яких зазначено пробу золота “999,9”, вагу “1000 g”, у кількості 385 штук.

Також сертифікати номіналом по 250 г золота у кількості 8 штук, номіналом по 500 г золота у кількості 5 штук, номіналом по 1000 г золота у кількості 58 штук. Сертифікати номіналом 20 г золота в кількості 31 штука, номіналом на 500 г — 1 штука, на 100 г золота — 1 штука.

Окрім того, суд залишив під арештом рахунки підозрюваного в українських та швейцарських банках. Також колекційні монети, золоті і срібні злитки та грошові кошти.

Нагадаємо, саме у Ю.Болотського правоохоронці раніше вилучили та арештували банківські сертифікати на золото. Зокрема, йдеться про банківські сертифікати на майже 450 кг золота.

Додамо, посадовців “Агрейну” підозрюють у шахрайстві та привласненні чужого майна в особливо великих розмірах. Більшості з них було оголошено повідомлення про підозру.

Власника агрохолдингу “Агрейн” П.Овчаренка МВС за поданням СБУ оголосило у всеукраїнський розшук.

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