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Сертификаты на сотни килограммов золота Ю.Болотського по делу "Агрейна" оставили под арестом

Сертификаты на сотни килограммов золота Ю.Болотського по делу "Агрейна" оставили под арестом

Киев  •  УНН

 • 10246 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под арестом имущество подозреваемого в мошенничестве служащего агрохолдинга "Агрейн" Юрия Болотского, передает УНН со ссылкой на соответствующую решение суда.

"Постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 29 декабря 2016 .... оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника ЛИЦО_1 в интересах подозреваемого ЛИЦО_2 - оставить без удовлетворения. Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

По информации УНН, речь идет именно о подозреваемом Ю.Болотском.

По версии следствия, ему инкриминируется причастность к реализации схем, в результате которых путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц в пострадавших было отчуждено имущество в особо крупных размерах.

Поэтому, в решении суда говорится, что суд оставил под арестом банковские сертификаты, в которых указано пробу золота "999,9", вес "1000 g", в количестве 385 штук.

Также сертификаты номиналом по 250 г золота в количестве 8 штук, номиналом по 500 г золота в количестве 5 штук, номиналом по 1000 г золота в количестве 58 штук. Сертификаты номиналом 20 г золота в количестве 31 штука, номиналом в 500 г - 1 штука, на 100 г золота - 1 штука.

Кроме того, суд оставил под арестом счета подозреваемого в украинских и швейцарских банках. Также коллекционные монеты, золотые и серебряные слитки и денежные средства.

Напомним, именно в Ю.Болотского правоохранители ранее изъяли и арестовали банковские сертификаты на золото. В частности, речь идет о банковских сертификатах почти на 450 кг золота.

Добавим, должностных лиц "Агрейна" подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Большинству из них было объявлено сообщение о подозрении.

Владельца агрохолдинга "Агрейн" П.Овчаренко МВД по представлению СБУ объявило во всеукраинский розыск.

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