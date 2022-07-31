Серпень почнеться з дощів усюди, крім північних областей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. 1 серпня в Україні, крім більшості північних, Полтавської та Харківської областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Укргідрометцентром.
Деталі
У більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° в південній частині 15-20°; вдень 26-31°, в західних областях 21-25°.
На 2-3 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. За прогнозами, в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, грози, вдень на півдні та сході в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті, у південних та східних областях до 32°.