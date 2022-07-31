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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 71687 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115009 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 164678 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 166936 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145469 перегляди

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Серпень почнеться з дощів усюди, крім північних областей

Серпень почнеться з дощів усюди, крім північних областей

Київ • УНН

 • 204956 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. 1 серпня в Україні, крім більшості північних, Полтавської та Харківської областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Укргідрометцентром.

Деталі

У більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° в південній частині 15-20°; вдень 26-31°, в західних областях 21-25°.

На 2-3 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. За прогнозами, в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, грози, вдень на півдні та сході в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті, у південних та східних областях до 32°.

Українські Національні Новини

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