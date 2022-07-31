Август начнется с дождей повсюду, кроме северных областей

Детали

В большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13—18° в южной части 15—20°; днем 26-31°, в западных областях 21-25°.

На 2-3 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. По прогнозам, в Украине кроме западных областей кратковременные дожди, грозы, днем ​​на юге и востоке в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°, на Закарпатье, в южных и восточных областях до 32°.