Август начнется с дождей повсюду, кроме северных областей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. 1 августа в Украине, кроме большинства северных, Полтавской и Харьковской областей, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Укргидрометцентром.
Детали
В большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13—18° в южной части 15—20°; днем 26-31°, в западных областях 21-25°.
На 2-3 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. По прогнозам, в Украине кроме западных областей кратковременные дожди, грозы, днем на юге и востоке в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на Закарпатье, в южных и восточных областях до 32°.