Серійного вбивцю Чарльза Менсона госпіталізовано з в'язниці

За словами одного з джерел, Ч.Менсон серйозно хворий, проте конкретної інформації не повідомляється. У департаменті з питань виконання покарань штату Каліфорнія також відмовилися повідомляти деталі, зазначивши, що засуджений живий.

Довідка УНН: Чарльз Менсон, глава “комуни” вбивць “Сім’я”, засуджений на довічне ув’язнення за вбивство свого приятеля Гері Хінмена влітку 1969 року. У серпні того ж року учасники угрупування Менсона вбили дружину Романа Поланскі Шерон Тейт, яка перебувала в той момент на восьмому місяці вагітності. В даний час йому 82 роки, в 2027 році Менсону буде надана можливість подати прохання про дострокове звільнення.