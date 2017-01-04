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Серійного вбивцю Чарльза Менсона госпіталізовано з в'язниці

Серійного вбивцю Чарльза Менсона госпіталізовано з в'язниці

Київ • УНН

 • 8297 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Серійний вбивця Чарльз Менсон госпіталізований через проблеми зі здоров’ям, передає УНН з посиланням на The Los Angeles Times.

За словами одного з джерел, Ч.Менсон серйозно хворий, проте конкретної інформації не повідомляється. У департаменті з питань виконання покарань штату Каліфорнія також відмовилися повідомляти деталі, зазначивши, що засуджений живий.

Довідка УНН: Чарльз Менсон, глава “комуни” вбивць “Сім’я”, засуджений на довічне ув’язнення за вбивство свого приятеля Гері Хінмена влітку 1969 року. У серпні того ж року учасники угрупування Менсона вбили дружину Романа Поланскі Шерон Тейт, яка перебувала в той момент на восьмому місяці вагітності. В даний час йому 82 роки, в 2027 році Менсону буде надана можливість подати прохання про дострокове звільнення.

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