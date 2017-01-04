Серийного убийцу Чарльза Мэнсона госпитализировано с тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из-за проблем со здоровьем, передает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.
По словам одного из источников, Ч.Менсон серьезно болен, однако конкретной информации не сообщается. В департаменте по вопросам исполнения наказаний штата Калифорния также отказались сообщать детали, отметив, что осужденный жив.
Справка: Чарльз Мэнсон, глава "коммуны" убийц "Семья", приговорен к пожизненному заключению за убийство своего приятеля Гэри Хинмэна летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили жену Романа Полански Шэрон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 82 года, в 2027 году Мэнсону будет предоставлена возможность подать прошение о досрочном освобождении.