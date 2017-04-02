Серійного крадія затримали на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Полтавщині працівники поліції встановили особу, яка підозрюється у скоєнні декількох десятків крадіжок з квартир. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі ГУ НП в Полтавській області.
В трьох випадках проникнення до осель відбувалося шляхом віджиму чи пошкодження метало пластикових вікон. З квартир викрадалась побутова, цифрова техніка, мобільні телефони, гроші тощо.
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Вдалося встановити зловмисника — ним виявився 29-річний раніше судимий житель міста, який попродавав усі викрадені побутові прилади, а виручені кошти витратив на власні потреби.
За всіма фактами крадіжок із проникненням до житла у Лубенському відділі поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.