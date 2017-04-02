Серийного вора задержали в Полтавской области

В трех случаях проникновения в дома происходило путем отжима или повреждения металлопластиковых окон. Из квартир похищалась бытовая, цифровая техника, мобильные телефоны, деньги и тому подобное.

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Удалось установить злоумышленника - им оказался 29-летний ранее судимый житель города, который попродавав все похищенные бытовые приборы, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

По всем фактам краж с проникновением в жилище в Лубенском отделе полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.