Серийного вора задержали в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Полтавской области работники полиции установили личность подозреваемого в совершении нескольких десятков краж из квартир. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.
В трех случаях проникновения в дома происходило путем отжима или повреждения металлопластиковых окон. Из квартир похищалась бытовая, цифровая техника, мобильные телефоны, деньги и тому подобное.
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Удалось установить злоумышленника - им оказался 29-летний ранее судимый житель города, который попродавав все похищенные бытовые приборы, а вырученные средства потратил на собственные нужды.
По всем фактам краж с проникновением в жилище в Лубенском отделе полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.