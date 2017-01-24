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Серійний вбивця постане перед судом на Кіровоградщині

Серійний вбивця постане перед судом на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 січня. УНН. На Кіровоградщині судитимуть серійного вбивцю, на рахунку якого смерть підлітка та молодої жінки. Про це поінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, за процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств у м. Олександрія.

В ході слідства зібрано достатню кількість доказів того, що саме обвинувачений пограбував та вбив 13-річного підлітка та 21-річну дівчину з м. Олексадрії. Відносно ще однієї мешканки міста, він здійснив розбійний напад поєднаний з незакінченим замахом на вбивство.

Обвинувальний акт скеровано до суду за п.2, п.4, п.6, п.13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів особою, що раніше вчиняла умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Згідно висновку стаціонарної комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи обвинувачений є осудним. На час слідства за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, судимого за вбивства 46-річного уродженця Волині, який достроково звільнився з місць несвободи за «законом Савченко», було затримано співробітниками поліції у серпні минулого року за підозрою у грабежі. В ході слідчих дій встановлено його причетність до вбивств вищезазначених осіб, скоєних в умовах неочевидності.

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