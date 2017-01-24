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Серийный убийца предстанет перед судом в Кировоградской области

Серийный убийца предстанет перед судом в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7456 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 января. УНН. В Кировоградской области будут судить серийного убийцу, на счету которого смерть подростка и молодой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.

Согласно информации, под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении 46-летнего преступника, обвиняемого в совершении резонансных убийств в г. Александрия.

В ходе следствия собрали достаточное количество доказательств того, что именно обвиняемый ограбил и убил 13-летнего подростка и 21-летнюю девушку из г. Александрии. В отношении еще одной жительницы города, он совершил разбойное нападение, совмещенное с неоконченным покушением на убийство.

Обвинительный акт направлен в суд по п.2, п.4, п.6, п.13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное из корыстных побуждений лицом, которое ранее совершало умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно заключению стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый является вменяемым. На время следствия по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, судимого за убийства 46-летнего уроженца Волынской области, который досрочно освободился из мест несвободы по "закону Савченко", задержали сотрудники полиции в августе прошлого года по подозрению в грабеже. В ходе следственных действий установлена его причастность к убийствам вышеупомянутых лиц, совершенным в условиях неочевидности.

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