Серийный убийца предстанет перед судом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 января. УНН. В Кировоградской области будут судить серийного убийцу, на счету которого смерть подростка и молодой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
Согласно информации, под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении 46-летнего преступника, обвиняемого в совершении резонансных убийств в г. Александрия.
В ходе следствия собрали достаточное количество доказательств того, что именно обвиняемый ограбил и убил 13-летнего подростка и 21-летнюю девушку из г. Александрии. В отношении еще одной жительницы города, он совершил разбойное нападение, совмещенное с неоконченным покушением на убийство.
Обвинительный акт направлен в суд по п.2, п.4, п.6, п.13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное из корыстных побуждений лицом, которое ранее совершало умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно заключению стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый является вменяемым. На время следствия по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, судимого за убийства 46-летнего уроженца Волынской области, который досрочно освободился из мест несвободы по "закону Савченко", задержали сотрудники полиции в августе прошлого года по подозрению в грабеже. В ходе следственных действий установлена его причастность к убийствам вышеупомянутых лиц, совершенным в условиях неочевидности.