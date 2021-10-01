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Сергій Тронь: фінальна мета легалізації криптовалюти в Україні - запуск повноцінної інфраструктури для майнінгу і торгівлі

Сергій Тронь: фінальна мета легалізації криптовалюти в Україні - запуск повноцінної інфраструктури для майнінгу і торгівлі

Київ • УНН

 • 31300 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ухвалення Закону України “Про віртуальні активи”, який легалізував криптовалюту в нашій країні, відкриває величезні можливості і перспективи для біткойн-компаній, як українських, так і зарубіжних. Про це в інтерв’ю Bitcoin Magazine розповів підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь.

За його словами, ринок отримав базові правила гри, а кріптоінвестори нарешті зможуть покинути “сіру зону”. “Згідно з новим законом, кріптокомпанії можуть надавати клієнтам такі послуги: зберігання або управління віртуальними активами, ключами до віртуальних активів, обмін, переклад, надання інших послуг, пов’язаних з цифровими активами. Учасники ринку, в свою чергу, мають право на відкриття рахунків в банках для розрахунків за операціями з віртуальними активами, судовий захист своїх прав, отримання від постачальників послуг інформації про їхню діяльність, самостійне визначення цін, за якими здійснюються операції з криптовалютою, захист персональних даних”, — пояснив Сергій Тронь.

Він зазначив, що іноземні криптокомпанії також зможуть реєструватися в Україні та заробляти гроші в нашій країні.

У той же час, Сергій Тронь вважає, що дуже важливо розуміти — прийнятий закон — це рамковий документ, початок процесу, а не його завершення. “Закон про криптовалюти необхідно істотно деталізувати за допомогою підзаконних актів та інших програмних документів. Без цього українська криптоіндустрія не отримає необхідного імпульсу. Фінальна мета — запуск повноцінної інфраструктури майнінгу і торгівлі криптовалюта”, — наполягає засновник міжнародної компанії White Rock Management.

А ось чи буде в Україні черговий бум біткоїни і криптовалюта, на думку Сергія Троня, залежить від того, чи зможе держава і криптоасоціації довести закон до розуму, ефективно впровадити і деталізувати його положення і продовжити легалізацію ринку, ґрунтуючись на здоровому глузді і міжнародний досвід.

IT-інвестор упевнений, що Україна очікує великий шлях і великий обсяг роботи. При цьому, будь-яка помилка і непродуманий крок, наприклад, жорсткий або непрозорий режим оподаткування, може зупинити розвиток галузі і відлякати потенційних інвесторів.

“Якщо повноцінний ринок цифрових активів буде запущений, люди, навіть з невеликим статком, зможуть інвестувати і заробляти на токенах. Це значно підвищить рівень життя у країні, відкриє перед українцями нові можливості. І це цілком реалістична перспектива. Але знову ж таки, важливим є питання податків. Зараз обговорюється ставка податку, аналогічна інвестиційного інструменту — 5% з різниці між купівлею і продажем. Операції обміну одних віртуальних активів на інші не підпадають під оподаткування. Це виглядає дуже привабливо”, — зазначив Сергій Тронь.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада прийняла Закон України “Про віртуальні активи”, який легалізував криптовалюту в нашій країні. За оцінками Мінціфри орієнтовний щоденний обіг криптовалюту в Україні становить близько 1 млрд гривень, а в 2020-му році наша країна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на Bitcoin. Також, за даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна в 2021 році зайняла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття кріптоактівов.

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