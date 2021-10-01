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Сергей Тронь: финальная цель легализации криптовалюты в Украине - запуск полноценной инфраструктуры для майнинга и торговли

Сергей Тронь: финальная цель легализации криптовалюты в Украине - запуск полноценной инфраструктуры для майнинга и торговли

Киев  •  УНН

 • 31297 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Принятие Закон Украины “Про виртуальные активы”, который легализовал криптовалюту в нашей стране, открывает огромные возможности и перспективы для биткойн-компаний, как украинских, так и зарубежных. Об этом в интервью Bitcoin Magazine рассказал предприниматель, IT-инвестор, основатель международной компании White Rock Management Сергей Тронь.

По его словам, рынок получил базовые правила игры, а криптоинвесторы наконец-то смогут покинуть “серую зону”. “Согласно новому закону, криптокомпании могут оказывать клиентам такие услуги: хранение или управление виртуальными активами, ключами к виртуальным активам, обмен, перевод, оказание других услуг, связанных с цифровыми активами. Участники рынка, в свою очередь, имеют право на открытие счетов в банках для расчетов по операциям с виртуальными активами, судебную защиту своих прав, получение от поставщиков услуг информации об их деятельности, самостоятельное определение цен, по которым осуществляются операции с криптовалютой, защиту персональных данных”, — объяснил Сергей Тронь.

Он отметил, что иностранные криптокомпании также смогут регистрироваться в Украине и зарабатывать деньги в нашей стране.

В то же время, Сергей Тронь считает, что очень важно понимать — принятый закон — это рамочный документ, начало процесса, а не его завершение. “Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов. Без этого украинская криптоиндустрия не получит необходимого импульса. Финальная цель — запуск полноценной инфраструктуры майнинга и торговли криптовалютами”, — настаивает основатель международной компании White Rock Management.

А вот будет ли в Украине очередной бум биткоина и криптовалют, по мнению Сергея Троня, зависит от того, сможет ли государство и криптоассоциации довести закон до ума, эффективно внедрить и детализировать его положения и продолжить легализацию рынка, основываясь на здравом смысле и международном опыте.

IT-инвестор уверен, что Украину ожидает большой путь и большой объем работы. При этом, любая ошибка и непродуманный шаг, например, жесткий или непрозрачный режим налогообложения, может остановить развитие отрасли и отпугнуть потенциальных инвесторов.

“Если полноценный рынок цифровых активов будет запущен, люди, даже с небольшим состоянием, смогут инвестировать и зарабатывать на токенах. Это значительно повысит уровень жизни в стране, откроет перед украинцами новые возможности. И это вполне реалистичная перспектива. Но опять же, важен вопрос налогов. Сейчас обсуждается ставка налога, аналогичная инвестиционному инструменту — 5% с разницы между покупкой и продажей. Операции обмена одних виртуальных активов на другие не попадают под налогообложение. Это выглядит крайне привлекательно”, — отметил Сергей Тронь.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины “Про виртуальные активы”, который легализовал криптовалюту в нашей стране. По оценкам Минцифры ориентировочный ежедневный оборот криптовалюты в Украине составляет около 1 млрд гривен, а в 2020-м году наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin. Также, по данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина в 2021 году заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов.

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