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С.Соболєв: Резолюція ПАРЄ визнає окупацію Росією Криму та Східного Донбасу

С.Соболєв: Резолюція ПАРЄ визнає окупацію Росією Криму та Східного Донбасу

Київ • УНН

 • 9304 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Резолюція ПАРЄ щодо виконання Україною своїх зобов’язань має три ключові перемоги для нашої держави. Про це повідомив заступник керівника української делегації у ПАРЄ Сергій Соболєв, передає УНН.

За його словами, по-перше, у Резолюції визнано окупацію Росією не лише Криму, але й Східної частини Донбасу.

“Усі спроби лівих партій розділити незаконну окупацію Криму та війну на Донбасі закінчилися фіаско — Парламентська асамблея підтримала позицію, що Крим і Східний Донбас окуповані російськими військами”, — повідомив він.

Заступник Голови фракції також зазначив, що всі спроби провести рішення щодо необхідності проведення виборів на Донбасі без попереднього вирішення безпекових питань провалилися і всі поправки представників лівих партій до Резолюції ПАРЄ також не було підтримано.

“У Резолюції чітко закріплено: спочатку — безпека та виведення російських військ, деокупація території і тільки після цього можна говорити про політичне врегулювання ситуації”, — наголосив політик.

Окрім того, С.Соболєв повідомив, що ПАРЄ підтримала рішення українського парламенту щодо заборони комуністичної та фашистської символіки як тоталітарних.

“Усі спроби лівих засудити закон, який забороняє комуністичну та фашистську символіку, провалилися”, — зазначив він.

Він також зазначив, що Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо виконання Україною зобов’язань, взятих при вступі до організації, є продовженням попередніх резолюцій щодо України, в яких абсолютна більшість делегацій ПАРЄ підтримує ключові позиції щодо нашої держави.

“І тепер рішення має ухвалювати Європейська комісія та світова спільнота, які повинні на підтвердження Резолюції ПАРЄ, продовжити санкції щодо Російської Федерації”, — заявив Соболєв та додав, що “українська делегація в ПАРЄ виконала свою функцію і тепер політичний дороговказівник про те, як боротися з російською агресією повинен реалізовуватися іншими європейськими і світовими структурами”.

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