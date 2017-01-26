Сергей Соболев: Резолюция ПАСЕ признает оккупацию Россией Крыма и Восточного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Резолюция ПАСЕ относительно выполнения Украиной своих обязательств имеет три ключевых победы для нашей страны. Об этом сообщил заместитель руководителя украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, передает УНН.
По его словам, во-первых, в резолюции признано оккупации Россией не только Крыма, но и Восточной части Донбасса.
"Все попытки левых партий разделить незаконную оккупацию Крыма и войну на Донбассе закончились фиаско - Парламентская ассамблея поддержала позицию, что Крым и Восточный Донбасс оккупированы российскими войсками", - сообщил он.
Заместитель председателя фракции также отметил, что все попытки провести решение о необходимости проведения выборов в Донбассе без предварительного решения вопросов безопасности провалились и все поправки представителей левых партий в резолюции ПАСЕ также не было поддержано.
"В резолюции четко закреплено: сначала - безопасность и вывод российских войск, деоккупация территории и только после этого можно говорить о политическом урегулировании ситуации", - подчеркнул политик.
Кроме того, Соболев сообщил, что ПАСЕ поддержала решение украинского парламента о запрете коммунистической и фашистской символики как тоталитарных.
"Все попытки левых осудить закон, запрещающий коммунистическую и фашистскую символику, провалились", - отметил он.
Он также отметил, что Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по выполнению Украиной обязательств, взятых при вступлении в организацию, является продолжением предыдущих резолюций по Украине, в которых абсолютное большинство делегаций ПАСЕ поддерживает ключевые позиции по нашей страны.
"И теперь решение должны принимать Европейская комиссия и мировое сообщество, которые должны в подтверждение резолюции ПАСЕ, продлить санкции в отношении Российской Федерации", - заявил Соболев и добавил, что "украинская делегация в ПАСЕ выполнила свою функцию и теперь политический дорогоуказатель о том, как бороться с российской агрессией должен реализовываться другими европейскими и мировыми структурами ".