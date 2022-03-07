В Україні створили онлайн-школу "Паляниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Команда народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Колебошина розробила онлайн-школу "Паляниця", передає УНН із посиланням на "Слугу народу".
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Перший освітній ролик вийшов на тему "Аеродинаміка по-українськи" й пояснює, чому літаки летять і не падають, а літаки загарбників – падають. У наступних випусках можна буде дізнатися про те, хто такі мародери та як знайти координати російського військового корабля тощо.
"Сьогодні кожен робить те, що може. Цими освітніми роликами ми хочемо розповісти про важливі речі, які сьогодні пов’язані з війною. Ми маємо все зробити для перемоги. Плануємо видавати по одному ролику на день", – сказав він.