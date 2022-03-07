В Украине создали онлайн-школу "Паляныця"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Команда народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Колебошина разработала онлайн-школу "Паляныця", передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".
Детали
Первый образовательный ролик вышел на тему "Аэродинамика по-украински" и объясняет, почему самолеты летят и не падают, а самолеты захватчиков - падают. В следующих выпусках можно будет узнать о том, кто такие мародеры и как найти координаты российского военного корабля и тому подобное.
"Сегодня каждый делает то, что может. Этими образовательными роликами мы хотим рассказать о важных вещах, которые сегодня связаны с войной. Мы должны все сделать для победы. Планируем выдавать по одному ролику в день", - сказал он.