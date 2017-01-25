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Середня вартість житла у новобудовах столиці протягом року зменшилась на 0,5%

Середня вартість житла у новобудовах столиці протягом року зменшилась на 0,5%

Київ • УНН

 • 7300 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Середня вартість житла на первинному ринку столиці у грудні 2016 року, порівняно з січнем цього ж року, зменшилась на 0,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого порталу Столична нерухомість.

У грудні 2016 року середня вартість виставлених на продаж квартир в новобудовах Києва становила 22980 грн/кв. м, порівняно з січнем 2016 р. середня ціна зменшилась на 0,5%.

За інформацією аналітиків, з грудня 2013 р. середня вартість 1 кв. м квартир у гривнях збільшилася на 72,3%.

Гривневі ціни збільшилися майже в усіх сегментах первинної нерухомості: економ-клас – на 1,2%; комфорт-клас – на 0,1%; бізнес-клас – на 2,7%. Тільки в преміум-класі зафіксовано зменшення на 2,2%.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.

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