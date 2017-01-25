Средняя стоимость жилья в новостройках столицы в течение года уменьшилась на 0,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы в декабре 2016 года по сравнению с январем этого же года уменьшилась на 0,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитическую информацию специализированного портала Столичная недвижимость.
В декабре 2016 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир в новостройках Киева составила 22 980 грн/кв. м и по сравнению с январем 2016 г. средняя цена уменьшилась на 0,5%.
По информации аналитиков, с декабря 2013 г. средняя стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 72,3%.
Гривневые цены увеличились почти во всех сегментах первичной недвижимости: эконом-класс - на 1,2%; комфорт-класс - на 0,1%; бизнес-класс - на 2,7%. Только в премиум-классе зафиксировали уменьшение на 2,2%.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.