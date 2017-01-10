Середня вартість житла у новобудовах Києва наприкінці року залишалася стабільною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За оцінками експертів, протягом трьох останніх місяців 2016 року середня вартість квадратного метра у новобудовах Києва залишалась стабільною. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого порталу ЛУН.ua.
За оцінками експертів, середня вартість квадратного метру у жовтні-грудні 2016 року становила 22 тис. грн.
Мінімальна вартість квадратного метра дещо знизилась з 14 700 грн у листопаді до 14 500 грн у грудні.
Аналітики вказують, що під час зведення статистичних даних ігнорували 10% найнижчих та найвищих цін для зменшення впливу спекуляції.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.