Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в конце года оставалась стабильной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По оценкам экспертов, в течение трех последних месяцев 2016 г. средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева оставалась стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитическую информацию специализированного портала ЛУН.ua.
По оценкам экспертов, средняя стоимость квадратного метра в октябре-декабре 2016 года составила 22 тыс. грн.
Минимальная стоимость квадратного метра несколько снизилась с 14 700 грн в ноябре о 14 500 грн в декабре.
Аналитики указывают, что при сборе статистических данных игнорировали 10% самых низких и самых высоких цен для уменьшения влияния спекуляции.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.