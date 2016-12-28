Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 17,66%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 28 грудня становить 17,66%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 16,91%, у доларах — 5,18%, євро — 4,22%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 16,25%, у доларах — 4,35%, євро — 3,06%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 17,66%, у доларах —5,85%, євро — 5,00%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.