Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 17,66%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 28 декабря составляет 17,66%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 16,91%, в долларах — 5,18%, евро — на 4,22%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 16,25%, в долларах — 4,35%, в евро — 3,06%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 17,66%, в долларах -5,85%, в евро — 5,00%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.