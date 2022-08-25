Серед жертв ракетного удару по Чаплиному троє залізничників - Укрзалізниця

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"Ракетний удар по станціі Чаплине. Станом на ранок 25 загиблих, в тому числі 2 дітей та 3 залізничників. 31 поранений, в тому числі 2 дітей та 4 залізничників", - повідомили в Укрзалізниці у Telegram.

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24 серпня російські війська завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.