Серед жертв ракетного удару по Чаплиному троє залізничників - Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Серед загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області є троє залізничників. Про це повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Ракетний удар по станціі Чаплине. Станом на ранок 25 загиблих, в тому числі 2 дітей та 3 залізничників. 31 поранений, в тому числі 2 дітей та 4 залізничників", - повідомили в Укрзалізниці у Telegram.
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24 серпня російські війська завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.