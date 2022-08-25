Среди жертв ракетного удара по Чаплино три железнодорожника - Укрзализныця
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Среди погибших в результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области есть трое железнодорожников. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
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"Ракетный удар по станции Чаплино. По состоянию на утро 25 погибших, в том числе 2 детей и 3 железнодорожников. 31 раненый, в том числе 2 детей и 4 железнодорожников", - сообщили в Укрзализныце в Telegram.
Дополнение
24 августа российские войска нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области.