Серед вантажу руди прикордонники виявили 4 тис. пачок сигарет

Під час перевірки вантажного потягу, який прямував до Польщі оглядова група виявила серед руди 8 пакунків з тютюновими виробами марки “Jin Ling” без акцизних марок.

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Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних осіб до даного правопорушення. Виявлений конфіскат передали представникам фіскальної служби.