Серед вантажу руди прикордонники виявили 4 тис. пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Близько 4 тисяч пачок сигарет, які намагались перемістити через державний кордон під рудою виявили вчора в залізничному пункті пропуску прикордонники Мостиського загону на Львівщині спільно з представниками фіскальної служби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Під час перевірки вантажного потягу, який прямував до Польщі оглядова група виявила серед руди 8 пакунків з тютюновими виробами марки “Jin Ling” без акцизних марок.
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Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних осіб до даного правопорушення. Виявлений конфіскат передали представникам фіскальної служби.