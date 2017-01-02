Среди груза руды пограничники обнаружили 4 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Около 4 тысяч пачек сигарет, которые пытались переместить через государственную границу под рудой обнаружили вчера в железнодорожном пункте пропуска пограничники Мостиского отряда во Львовской области совместно с представителями фискальной службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу группа обнаружила среди руды 8 пакетов с табачными изделиями марки "Jin Ling" без акцизных марок.
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Проводятся мероприятия по поиску причастных лиц к данному правонарушению. Обнаруженный конфискат передали представителям фискальной службы.