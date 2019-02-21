Серед контрабандистів, від яких відстрілювалися прикордонники був неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Під час інциденту на Україно-румунському кордоні постраждав неповнолітній. Про це УНН розповіли в медичній сфері Чернівецької області.
"До Сторожинецької центральної районної лікарні доставили юнака 2002 року народження з вогнепальним пораненням в ногу. Поранення він отримав у сутичці з прикордонниками неподалік Красноільська", - повідомили УНН.
Також до лікарні з вогнепальним пораненням в ногу був доставлений житель одного з сіл Чернівецької області 1992 року народження.
Як повідомляв УНН, поблизу кордону з Румунією українські прикордонники застосували зброю проти контрабандистів.
Нагадаємо, затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії.