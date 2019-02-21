Серед контрабандистів, від яких відстрілювалися прикордонники був неповнолітній

"До Сторожинецької центральної районної лікарні доставили юнака 2002 року народження з вогнепальним пораненням в ногу. Поранення він отримав у сутичці з прикордонниками неподалік Красноільська", - повідомили УНН.



Також до лікарні з вогнепальним пораненням в ногу був доставлений житель одного з сіл Чернівецької області 1992 року народження.



Як повідомляв УНН, поблизу кордону з Румунією українські прикордонники застосували зброю проти контрабандистів.



Нагадаємо, затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії.



