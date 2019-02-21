Среди контрабандистов, от которых отстреливались пограничники был несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Во время инцидента на Украине-румынской границе пострадал несовершеннолетний. Об этом УНН рассказали в медицинской сфере Черновицкой области.
"В Сторожинецкую центральную районную больницу доставили юношу 2002 года рождения с огнестрельным ранением в ногу. Ранение он получил в схватке с пограничниками неподалеку Красноильска", - сообщили УНН.
Также в больницу с огнестрельным ранением в ногу было доставлено жителя одного из сел Черновицкой области 1992 года рождения.
Как сообщал УНН, возле границы с Румынией украинские пограничники применили оружие против контрабандистов.
Напомним, задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским, когда те проводили следственные действия.