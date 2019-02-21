Среди контрабандистов, от которых отстреливались пограничники был несовершеннолетний

"В Сторожинецкую центральную районную больницу доставили юношу 2002 года рождения с огнестрельным ранением в ногу. Ранение он получил в схватке с пограничниками неподалеку Красноильска", - сообщили УНН.



Также в больницу с огнестрельным ранением в ногу было доставлено жителя одного из сел Черновицкой области 1992 года рождения.



Как сообщал УНН, возле границы с Румынией украинские пограничники применили оружие против контрабандистов.



Напомним, задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским, когда те проводили следственные действия.



