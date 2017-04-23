Серед бойовиків зростає кількість бажаючих розірвати контракт - розвідка

“У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ відмічається погіршення морально-психологічного стану особового складу через систематичні затримки з виплатою грошового забезпечення у підрозділах ланки "рота — батальйон“. Зростає недовіра та негативне ставлення рядового складу до командування, особливо російських офіцерів, які отримують грошове забезпечення в особливому порядку.

У зв’язку із зазначеним та незадовільними умовами проходження служби „значно зросла кількість бажаючих достроково розірвати контракти у 3 (Горлівка), 5 (Макіївка) окремих мотострілецьких бригадах та 11 (Макіївка) окремому мотострілецькому полку 1 АК, 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК”, - повідомляє ГУ розвідки Міноборони.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових.