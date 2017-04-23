Среди боевиков растет количество желающих расторгнуть контракт - разведка

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отмечается ухудшение морально-психологического состояния личного состава из-за систематических задержек с выплатой денежного обеспечения в подразделениях звена "рота - батальон". Растет недоверие и негативное отношение рядового состава к командованию, особенно русских офицеров, получают денежное обеспечение в особом порядке.

В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы "значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты в 3 (Горловка), 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригадах и 11 (Макеевка) отдельном мотострелковом полку 1 АК, 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК", - сообщает ГУ разведки Минобороны.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных.