Среди боевиков растет количество желающих расторгнуть контракт - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32330 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151101 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103700 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Среди боевиков растет количество желающих расторгнуть контракт - разведка

Среди боевиков растет количество желающих расторгнуть контракт - разведка

Киев  •  УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Среди боевиков возросло количество желающих расторгнуть контракт из-за систематические задержки по выплатам денежного обеспечения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отмечается ухудшение морально-психологического состояния личного состава из-за систематических задержек с выплатой денежного обеспечения в подразделениях звена "рота - батальон". Растет недоверие и негативное отношение рядового состава к командованию, особенно русских офицеров, получают денежное обеспечение в особом порядке.

В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы "значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты в 3 (Горловка), 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригадах и 11 (Макеевка) отдельном мотострелковом полку 1 АК, 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК", - сообщает ГУ разведки Минобороны.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных.

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