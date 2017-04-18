Серед бойовиків збільшується кількість випадків подачі рапортів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Збільшується кількість випадків подачі рапортів серед бойовиків через низький морально-психологічний стан. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин російських окупаційних військ залишається низьким. У 1-й окремій мотострілецькій бригаді (Кальміуське) та 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ через невдоволення військовослужбовців зневажливою поведінкою російських офіцерів та довготривалі психофізичні навантаження внаслідок бойових дій відмічається збільшення кількості випадків подачі рапортів на звільнення”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, на збільшення кількості охочих звільнитися вплинуло розпорядження командира 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти про приховування реальної кількості безповоротних втрат під час проведення провокаційних та диверсійних дій.
Також повідомляється про продовження порушень військової дисципліни, пов’язаних зі зловживанням особовим складом спиртних напоїв та наркотичних речовин. З метою покарання винних російські офіцери весь особовий склад підрозділу, у якому було виявлено правопорушення, переводять на казармене положення на місяць.
Нагадаємо, бойовик “ЛНР” у стані алкогольного сп’яніння застрелив місцевого жителя.