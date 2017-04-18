Среди боевиков увеличивается количество случаев подачи рапортов - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32324 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99747 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114337 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115157 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103699 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152269 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Среди боевиков увеличивается количество случаев подачи рапортов - разведка

Среди боевиков увеличивается количество случаев подачи рапортов - разведка

Киев  •  УНН

 • 7162 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Увеличивается количество случаев подачи рапортов среди боевиков из-за низкого морально-психологического состояния. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей российских оккупационных войск остается низким. В 1-й отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиусское) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (Донецк) ВС РФ из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременными психофизическими нагрузками вследствие боевых действий отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение”, — говорится в сообщении.

Кроме того, на увеличение количества желающих уволиться повлияло распоряжение командира 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты о сокрытии реального количества безвозвратных потерь при проведении провокационных и диверсионных действий.

Также сообщается о продлении нарушений воинской дисциплины, связанных со злоупотреблением личным составом спиртных напитков и наркотических веществ. С целью наказания виновных российские офицеры весь личный состав подразделения, в котором было выявлено правонарушение, переводят на казарменное положение в месяц.

Напомним, боевик “ЛНР” в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя.

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