Среди боевиков увеличивается количество случаев подачи рапортов - разведка

“Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей российских оккупационных войск остается низким. В 1-й отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиусское) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (Донецк) ВС РФ из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременными психофизическими нагрузками вследствие боевых действий отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение”, — говорится в сообщении.

Кроме того, на увеличение количества желающих уволиться повлияло распоряжение командира 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты о сокрытии реального количества безвозвратных потерь при проведении провокационных и диверсионных действий.

Также сообщается о продлении нарушений воинской дисциплины, связанных со злоупотреблением личным составом спиртных напитков и наркотических веществ. С целью наказания виновных российские офицеры весь личный состав подразделения, в котором было выявлено правонарушение, переводят на казарменное положение в месяц.

Напомним, боевик “ЛНР” в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя.