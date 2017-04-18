Среди боевиков увеличивается количество случаев подачи рапортов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Увеличивается количество случаев подачи рапортов среди боевиков из-за низкого морально-психологического состояния. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
“Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей российских оккупационных войск остается низким. В 1-й отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиусское) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (Донецк) ВС РФ из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременными психофизическими нагрузками вследствие боевых действий отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение”, — говорится в сообщении.
Кроме того, на увеличение количества желающих уволиться повлияло распоряжение командира 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты о сокрытии реального количества безвозвратных потерь при проведении провокационных и диверсионных действий.
Также сообщается о продлении нарушений воинской дисциплины, связанных со злоупотреблением личным составом спиртных напитков и наркотических веществ. С целью наказания виновных российские офицеры весь личный состав подразделения, в котором было выявлено правонарушение, переводят на казарменное положение в месяц.
Напомним, боевик “ЛНР” в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя.