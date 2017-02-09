Серед бойовиків спостерігається різке підвищення випадків захворюваності на грип

“У 7 окремій мотострілецькій бригаді (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСЬК) ЗС РФ спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. Більше третини особового складу передових підрозділів захворіли на грип та гострі респіраторні захворювання та госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у медзакладах Донецька знаходиться понад 200 поранених бойовиків.