Среди боевиков наблюдается резкое повышение случаев заболеваемости гриппом

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Более трети личного состава передовых подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК Вооруженных сил РФ заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями и госпитализированы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.