Среди боевиков наблюдается резкое повышение случаев заболеваемости гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Более трети личного состава передовых подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК Вооруженных сил РФ заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями и госпитализированы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В 7 отдельной мотострелковой бригаде (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСК) ВС РФ наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями и госпитализированы", - говорится в сообщении.
Напомним, в медучреждениях Донецка находится более 200 раненых боевиков.