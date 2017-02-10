Серед бойовиків "ДНР" поширюють інформацію про рішення командування повернути позиції в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Серед бойовиків “11-го омсп” поширюється інформація про рішення командування “1-го АК ДНР” про наступ поблизу Авдіївки для повернення втрачених позицій, при цьому бойовики до повідомлення ставляться скептично. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Одночасно в середовищі бойовиків „11-го омсп“ поширюється інформація про рішення командування „1-го АК ДНР“ щодо проведення наступальної операції із повернення в найкоротші терміни втрачених на авдіївському напрямку позицій („Алмаз“, „Алмаз-1“ і „Алмаз-2“). Велика частина бойовиків ставиться до можливості проведення такої успішної наступальної операції скептично, вважаючи, що подібна інформація доводиться до особового складу виключно для підняття рівня морально-психологічного стану (різке погіршення „бойового духу“ бойовиків викликано значними втратами, яких зазнав „11-й полк“ в період останньої ескалації бойових дій)”, — повідомив Д.Тимчук.
Крім цього, за його словами, протягом останніх днів бойовики активно поширюють інформацію про нібито здійснення підготовки ЗСУ збройних провокацій у районі Маріуполя, метою яких є звинувачення російсько-терористичних військ у скоєнні військових злочинів.
Нагадаємо, з Росії на Донеччину прибуло 10 вагонів з боєприпасами.