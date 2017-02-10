Среди боевиков "ДНР" распространяют информацию о решении командования вернуть позиции в Авдеевке

"Одновременно в среде боевиков "11-го омсп" распространяется информация о решении командования "1-го АК ДНР" о проведении наступательной операции по возврату в кратчайшие сроки потерянных на Авдеевском направлении позиций ("Алмаз", "Алмаз-1" и "Алмаз-2"). Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операции скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния (резкое ухудшение "боевого духа" боевиков вызвано значительными потерями, которые понес "11-й полк" в период последней эскалации боевых действий)", - сообщил Д.Тымчук.

Кроме этого, по его словам, в последние дни боевики активно распространяют информацию о якобы осуществление подготовки ВСУ вооруженных провокаций в районе Мариуполя, целью которых является обвинение российско-террористических войск в совершении военных преступлений.

Напомним, из России в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами.