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Сербська армія не готується до вторгнення в Косово – голова МЗС

Сербська армія не готується до вторгнення в Косово – голова МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністр закордонних справ Сербії заявив, що підвищення рівня бойової готовності сербської армії не є підготовкою до інтервенції у сусіднє Косово, а є готовністю до всіх непередбачених обставин. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Цитата

"Ми обов'язково захистимо наш народ, ми сподіваємося, що до цього (необхідність військового втручання) не дійде", - сказав Івиця Дачич в ефірі державного радіотелебачення Сербії.

Прем'єр Косово Альбін Курті постійно створює кризи, заявив він, аргументуючи це тим, що становище людей "все погіршується та погіршується".

"Ми не за конфлікти, ми за мирне вирішення всіх питань, але всі маємо знати, що за нашим народом у "провінції" Косова та Метохії стоїть вся Сербія", - додав він.

"Саме тому (президент Серібії) Вучич наказав підвищити рівень бойової готовності не тому, що ми готуємося до втручання, а щоб бути готовими до всіх сценаріїв".

Доповнення

Албанці є основною етнічною групою Косова, але там проживає значна сербська меншість, особливо на півночі, на кордоні з Сербією.

Напруженість між Белградом і Приштиною зросла в п'ятницю після зіткнення поліції в Косово з місцевими сербами, які зібралися перед будівлею муніципалітету, щоб не дати новообраному етнічному албанському меру увійти до його кабінету.

Поліція у захисному спорядженні була розгорнута навколо будівлі разом із персоналом місії ЄС із забезпечення правопорядку в Косові та силами НАТО у Косові.

За повідомленнями ЗМІ, щонайменше 10 людей постраждали від світлошумових гранат та сльозогінного газу після підпалу поліцейського автомобіля та автоматичної стрілянини.

У п'ятницю Сербія наказала своїй армії вирушити до кордону з Косово і закликала НАТО припинити насильство проти місцевих сербів у Косові.

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