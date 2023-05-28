Сербская армия не готовится к вторжению в Косово - глава МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Министр иностранных дел Сербии заявил, что повышение уровня боевой готовности сербской армии не является подготовкой к интервенции в соседнее Косово, а является готовностью ко всем непредвиденным обстоятельствам. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
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"Мы обязательно защитим наш народ, мы надеемся, что до этого (необходимость военного вмешательства) не дойдет", - сказал Ивица Дачич в эфире государственного радиотелевидения Сербии.
Премьер Косово Альбин Курти постоянно создает кризисы, заявил он, аргументируя это тем, что положение людей "все ухудшается и ухудшается".
"Мы не за конфликты, мы за мирное решение всех вопросов, но все должны знать, что за нашим народом в "провинции" Косово и Метохии стоит вся Сербия", - добавил он.
"Именно поэтому (президент Серибии) Вучич приказал повысить уровень боевой готовности не потому, что мы готовимся к вмешательству, а чтобы быть готовыми ко всем сценариям".
Дополнение
Албанцы являются основной этнической группой Косово, но там проживает значительное сербское меньшинство, особенно на севере, на границе с Сербией.
Напряженность между Белградом и Приштиной возросла в пятницу после столкновения полиции в Косово с местными сербами, которые собрались перед зданием муниципалитета, чтобы не дать новоизбранному этническому албанскому мэру войти в его кабинет.
Полиция в защитном снаряжении была развернута вокруг здания вместе с персоналом миссии ЕС по обеспечению правопорядка в Косово и силами НАТО в Косово.
По сообщениям СМИ, по меньшей мере 10 человек пострадали от светошумовых гранат и слезоточивого газа после поджога полицейского автомобиля и автоматической стрельбы.
В пятницу Сербия приказала своей армии отправиться к границе с Косово и призвала НАТО прекратить насилие против местных сербов в Косово.