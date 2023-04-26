Сербія "розчарована" Україною, Грецією, Словаччиною, що утрималися під час голосування в РЄ щодо Косово

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Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич стверджує, що статут Ради Європи було порушено, оскільки “те, що не є державою, не може бути членом організації”.

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“Це рішення безперечно є “сутінками” статуту Ради Європи, тому що це перший випадок, коли робиться запит на землю, яка не є державою і не визнана Організацією Об'єднаних Націй”, - сказав Дачич.

Він також сказав, що Сербія змінить свій підхід до зовнішньої політики, особливо щодо тих країн, які утрималися або проголосували за Косово.

За словами міністра, Чорногорія могла б утриматися і проявити певну повагу до проблем Сербії. Проте держава підтримала заявку Косово. Він натякнув, що коли Чорногорії знадобиться голос Сербії - вони можуть його не отримати.

Україна також опинилася на лінії вогню через те, що утрималася у голосуванні з питання членства Косова у Раді Європи.

“Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України у всіх резолюціях, а коли йдеться про нашу, то вони стримані, що вплине на подальше ставлення до цієї країни, оскільки зовнішня політика базується на взаємності”, - зазначає Дачич.

Доповнення

Голова делегації ЄС і посол ЄС у Сербії Емануеле Жофре заявив, що Сербія повинна виконувати старі та нові угоди та бути готовою до компромісу з Косово, якщо вона хоче продовжувати свій шлях до ЄС.

Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди щодо шляху до нормалізації відносин. За словами голови дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля, сторони повністю зобов'язалися дотримуватись усіх статей угоди і закінчити свої відповідні зобов'язання швидко та сумлінно.