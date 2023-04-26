Сербія "розчарована" Україною, Грецією, Словаччиною, що утрималися під час голосування в РЄ щодо Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сербія розчарована Україною, Грецією та Словаччиною через утримання від голосування щодо членства Косово у Раді Європи. Міністр закордонних справ країни Івіца Дачич заявив, що Сербія змінить свою позицію стосовно цих країн, пише УНН з посиланням на Euractiv.
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Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич стверджує, що статут Ради Європи було порушено, оскільки “те, що не є державою, не може бути членом організації”.
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“Це рішення безперечно є “сутінками” статуту Ради Європи, тому що це перший випадок, коли робиться запит на землю, яка не є державою і не визнана Організацією Об'єднаних Націй”, - сказав Дачич.
Він також сказав, що Сербія змінить свій підхід до зовнішньої політики, особливо щодо тих країн, які утрималися або проголосували за Косово.
За словами міністра, Чорногорія могла б утриматися і проявити певну повагу до проблем Сербії. Проте держава підтримала заявку Косово. Він натякнув, що коли Чорногорії знадобиться голос Сербії - вони можуть його не отримати.
Україна також опинилася на лінії вогню через те, що утрималася у голосуванні з питання членства Косова у Раді Європи.
“Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України у всіх резолюціях, а коли йдеться про нашу, то вони стримані, що вплине на подальше ставлення до цієї країни, оскільки зовнішня політика базується на взаємності”, - зазначає Дачич.
Доповнення
Голова делегації ЄС і посол ЄС у Сербії Емануеле Жофре заявив, що Сербія повинна виконувати старі та нові угоди та бути готовою до компромісу з Косово, якщо вона хоче продовжувати свій шлях до ЄС.
Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди щодо шляху до нормалізації відносин. За словами голови дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля, сторони повністю зобов'язалися дотримуватись усіх статей угоди і закінчити свої відповідні зобов'язання швидко та сумлінно.