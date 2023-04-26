Сербия "разочарована" Украиной, Грецией, Словакией, что воздержались во время голосования в СЕ по Косово

Детали

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич утверждает, что устав Совета Европы был нарушен, поскольку “то, что не является государством, не может быть членом организации”.

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“Это решение определенно является “сумерками” устава Совета Европы, потому что это первый случай, когда делается запрос на землю, которая не является государством и не признана Организацией Объединенных Наций”, - сказал Дачич.

Он также сказал, что Сербия изменит свой подход к внешней политике, особенно в отношении тех стран, которые воздержались или проголосовали за Косово.

По словам министра, Черногория могла бы воздержаться и проявить некоторое уважение к проблемам Сербии. Однако государство поддержало заявку Косово. Он намекнул, что когда Черногории понадобится голос Сербии - они могут его не получить.

Украина также оказалась на линии огня из-за того, что воздержалась в голосовании по вопросу членства Косово в Совете Европы.

“Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины во всех резолюциях, а когда речь идет о нашей, то они сдержанны, что повлияет на дальнейшее отношение к этой стране, поскольку внешняя политика базируется на взаимности”, - отмечает Дачич.

Дополнение

Глава делегации ЕС и посол ЕС в Сербии Эмануэле Жофре заявил, что Сербия должна выполнять старые и новые соглашения и быть готовой к компромиссу с Косово, если она хочет продолжать свой путь в ЕС.

Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о пути к нормализации отношений. По словам главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и быстро и добросовестно завершить свои соответствующие обязательства.