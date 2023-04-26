Сербия "разочарована" Украиной, Грецией, Словакией, что воздержались во время голосования в СЕ по Косово

ukru
Эксклюзив
06:00 • 29135 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104400 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 66002 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117702 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116140 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106866 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101766 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112922 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132853 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179930 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 53471 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 79987 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 40160 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 70520 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103143 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179930 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210559 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151147 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157505 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193843 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88043 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107200 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123846 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159250 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165929 просмотра
Актуальное
Сербия "разочарована" Украиной, Грецией, Словакией, что воздержались во время голосования в СЕ по Косово

Сербия "разочарована" Украиной, Грецией, Словакией, что воздержались во время голосования в СЕ по Косово

Киев • УНН

 • 433983 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сербия разочарована Украиной, Грецией и Словакией из-за воздержания от голосования по членству Косово в Совете Европы. Министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Сербия изменит свою позицию в отношении этих стран, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич утверждает, что устав Совета Европы был нарушен, поскольку “то, что не является государством, не может быть членом организации”.

Цитата

“Это решение определенно является “сумерками” устава Совета Европы, потому что это первый случай, когда делается запрос на землю, которая не является государством и не признана Организацией Объединенных Наций”, - сказал Дачич.

Он также сказал, что Сербия изменит свой подход к внешней политике, особенно в отношении тех стран, которые воздержались или проголосовали за Косово.

По словам министра, Черногория могла бы воздержаться и проявить некоторое уважение к проблемам Сербии. Однако государство поддержало заявку Косово. Он намекнул, что когда Черногории понадобится голос Сербии - они могут его не получить.

Украина также оказалась на линии огня из-за того, что воздержалась в голосовании по вопросу членства Косово в Совете Европы.

“Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины во всех резолюциях, а когда речь идет о нашей, то они сдержанны, что повлияет на дальнейшее отношение к этой стране, поскольку внешняя политика базируется на взаимности”, - отмечает Дачич.

Дополнение

Глава делегации ЕС и посол ЕС в Сербии Эмануэле Жофре заявил, что Сербия должна выполнять старые и новые соглашения и быть готовой к компромиссу с Косово, если она хочет продолжать свой путь в ЕС.

Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о пути к нормализации отношений. По словам главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и быстро и добросовестно завершить свои соответствующие обязательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы